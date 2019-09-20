صورة طريفة ليسرا اللوزي مع طفلتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة ابنتها، خلال كواليس مشاركتها في مهرجان الجونة 2017 في دورته الأولى.

ابنة يسرا اللوزي، ظهرت في الصورة وهي تختفي في فستان والدتها الواسع ووصفتها يسرا بأنها من أحل الصور لقلبها، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها.

كما كشفت يسرا اللوزي، عن مشهد مرعب قامت بتصويره خلال مسلسل “سوبر ميرو”، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

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وظهرت يسرا، في الفيديو وهي مربوطة بحبال، قبل ان تقفز من مكان عالي، وقالت في الفيديو: “أنا مش عارفة إيه الإحساس لما تسيبوني”، وحاول البعض تهدئتها قبل القفزة.

“سوبر ميرو” بطولة كل من إيمى سمير غانم، وحمدي المرغني، وملك قورة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محيي، ومحمد محمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوى، وإنتاج أحمد السبكى.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزي، خلال الوقت الحالي في تصوير فيلم “العنكبوت”، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وآخرين وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.