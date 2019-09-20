أحمد ابراهيم: سمعتُ أرقامًا فلكية عن فارق العمر مع أنغام!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، حقيقة مقاطعته أولاده من زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواجه من أنغام، مشيرا إلى أن كل ما يتردد عنه في هذا الإطار غير صحيح أبداً، وأنه يرى أولاده بشكل يومي.

وقال إبراهيم في تصريحات صحافية: “أتعرض للهجوم منذ زواجي من أنغام، وأصبحت محاطاً بكمّ من الشائعات لا يتخيله أحد. موضوع زواجنا تم الترويج له بطريقة تلفت انتباه الناس وهناك بعض الصفحات الكبرى التي تلهث وراء “الترافيك”، استغلت زواجنا وحياتنا الشخصية تحقيقاً لهدفها”.

وأضاف: “أنا لو ماشي في الشارع لوحدي بيتقالي إنت متخانق مع أنغام، ولو نشرت صوري مع ولادي يتقالي إنت مبتنزلش صور مع أنغام ليه، ولو نزلت صور مع أنغام يتقال شوفوا سايب ولاده إزاي؟، مع العلم ولادي كل يوم معايا”.

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وتابع ابراهيم: “هناك بعض الإعلاميين لا يتقون الله في مهنتهم، لدرجة أن بعض الأقلام تركت ما يحدث في البلد من مشروعات قومية ومجهودات تستحق الاحتفاء والإشادة، للحديث عن أمر شخصي بحت وهو زواجي من أنغام”.

وأردف: “حتى هذه اللحظة لم أفهم سبب أو مدى الحديث عن زواج رجل وامرأة، هذا شيء غير موجود لا في دستور ولا في شرع، لكن في الحقيقة نحن ليس لدينا أزمة مع أحد، ولا أتحدث عن شخص بعينه”.

واختتم: “تمت مهاجمتنا بُطرق غريبة وغير منطقية، تارة يتحدثون عن علاقتي بها وكأنني لست صاحب قرار أو كأنني طفل واتخطفت، وتارة أخرى يتحدثون عن فارق العمر بيننا مع المبالغة.. أنا سمعت أرقام فلكية”.