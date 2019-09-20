مينا مسعود: كنت أستمتع بمشاهدة هؤلاء النجوم

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب النجم العالمي مينا مسعود عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذي لمسه في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، مؤكداً أنه فوجىء بحجم المهرجان الذي كان أكبر من توقعاته.

وقال مسعود، في تصريحات خاصة على هامش الحفل، أنه فرح بمقابلة يسرا ومني زكي وهاني رمزي في حفل الافتتاح، لأنه كان يستمتع بمشاهدة أعمالهم أثناء طفولته، مضيفاً أن العودة إلي موطنه الأصلي مصر، وهو بطل لفيلم كـ”علاء الدين” له مذاق خاص ومختلف.

يذكر أن مينا مسعود منح الفنانة المغربية نسرين الراضي جائزة مؤسسته الخيرية EDA، عن فيلمها “آدم” تقديراً لمضمونه ومستواه الفني.