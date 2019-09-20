أحلام تروّج لبرنامج The Voice بجلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روّجت الفنانة الإماراتية أحلام للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب The Voice، بجلسة تصوير حديثة خضعت لها.

أحلام تألقت في الجلسة بإطلالة حمراء مع نقشة المربعات السوداء، وهي من توقيع Dior، مع حزام عريض باللون الأسود، أبرز رشاقة قوامها.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بإكسسوارات مميزة، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة كلاسيكية.

أحلام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وأعلنت عن موعد أولى حلقات البرنامج.

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الفنانة الإماراتية قالت: “جمهوري في كل الوطن العربي انتظروني في الموسم الخامس من “ذا فويس” بتاريخ 21 سبتمر على شاشه كل العرب MBC1”.

وكانت أحلام قد قالت، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للموسم الجديد من برنامج The Voice، إن كل الأصوات التي تم اختيارها ضمن متسابقين الموسم الخامس من برنامج “The Voice”، هي أصوات رائعة جدًا، مؤكدة أنها ولجنة التحكيم لم يكونوا متوقعين أبدًا قوة الأصوات التي تقدمت للاختبارات.

وكشفت أنهم انتهوا من اختيار كل المتسابقين خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، إلا أنهم اضطروا إلى قبول أصوات إضافية لاستكمال الحلقتين الرابعة والخامسة، مؤكدة أن المنافسة قوية جدًا بين الأربع مجموعات، ولذلك فهي تتقبل فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة منهم.

وعبرت أحلام عن سعادتها الشديدة لانضمام الفنانة سميرة سعيد، إلى لجنة تحكيم الموسم الخامس، مؤكدة أنها ستكون بمثابة إضافة لهم وللبرنامج.