راندا البحيري تتألق بفستان مبهر يظهر مفاتنها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
تألقت الفنانة المصرية راندا البحيري بإطلالة مبهرة ظهرت فيها بلوك جديد وجذاب.
راندا نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع المصور حمادة عمر.
الفنانة المصرية اختارت فستان أنيق ذهبي عليه بطانة لامعة سوداء، ولكنها لم تخفي مفاتن جسدها، ووضعت راندا ماكياج مبهر، واختارت تسريحة تليق بها.
راندا تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت في ملامحها وجمال فستانها، بينما اعتبر البعض أن طلتها جريئة جدا.
راندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد.
الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي.
من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.
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