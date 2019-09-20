بالصور .. ناصيف زيتون يحتفل بزفاف شقيقه

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احتفل الفنان السوري ناصيف زيتون بزفاف شقيقه في العاصمة السورية دمشق حيث تمت مراسم زفاف أنس زيتون من الشابة زينة منصور.
وبدا ناصيف بغاية السعادة بزفاف شقيقه.
وعلى الصعيد الفني فقد أحيا ناصيف العديد من الحفلات في كبرى المهرجانات العربية خلال فصل الصيف، منها مهرجان قرطاج حيث احيا حفلين في المهرجان بناءً على طلب الجمهور .
كما طرح أولى أغنياته باللهجة العراقية "فارقوني" وتصدّر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب العراق، وأن يتصدر قائمة "تريندينغ"، كما تصدر قائمة أفضل الأغاني العراقية عبر تطبيق أنغامي.
و أغنية "فارقوني" من كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ، وهي من ألبوم ناصيف الأخير الذي طرح منه حتى الآن: "ما بظن، أزمة ثقة، تكة، كل يوم بحبك، أنا معك، وصلك خبر، سلمي".
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