أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن استيائها بسبب التعليقات على الصور التي نشرتها والتقطت لها على هامش أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج المواهب The Voice.
وظهرت في فيديو جديد أكدت فيه أنها خسرت الوزن فعلاً ولم تخضع صورها لتقنية “فوتوشوب”.
وسخرت من المتابعين الذين يشيرون إلى ذلك مطلقة عليهم صفة “الأذكياء” ونافية ما يشيعونه بشأن صورها.
واشارت إلى أن البرنامج يعرض على MBC1 وأنه لا يمكن أن يتم إخضاع هذه الصور لتلك التقنية عبر الشاشة أيضاً.
وتابعت: “في الصورة فوتوشوب وفي الفيديو بعد فوتوشوب؟”، مضيفة: “في اللايف فوتوشوب؟”.
ويشار إلى أن الفنانة الإماراتية ظهرت في وقت سابق في مقطع مصور أعلنت من خلاله بطريقة طريفة أنها لم تجر أي تعديل على صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أحلام تتخلى عن هدوئها وتنهي الجدل حول صورها والـ فوتوشوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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