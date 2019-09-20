شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وزوجته يتبادلان القبلات فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم أحمد الفيشاوى، ذكرى أول قُبلة جمعته بزوجته ندا الكامل على الملأ وأمام الجمهور، أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، حيث ظل الاثنان يتبادلان الجمهور على السجادة الحمراء.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

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يشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.