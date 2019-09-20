حفيدة عادل إمام تخوض تحدي كبير للقاء مينا مسعود.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري رامي إمامي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة لهالة ابنة شقيقته سارة، في أول ظهور لها مع النجم العالمي مينا مسعود.

رامي إمام، علق على الصورة قائلا: «عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر».

وأضاف: «وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيرًا قابلت مينا مسعود اليوم».

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وتابع: «هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهما لأجيالنا، ربنا يحفظك».

من ناحية أخرى يواصل الزعيم عادل إمام، تصوير مسلسل “فلانتينو” المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضي، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.

تدور أحداث مسلسل “فلانتينو” حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيرى، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.