خطأ يكشف ملامح وجه أبناء شريف رمزي وريهام أيمن لأول مرة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو وثقت من خلاله أهم لحظات رحلتها مع عدد من الفنانين أثناء توجههم إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة.

الفنان شريف رمزي ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته بوسي على حسابها على “انستجرام”، وهو يتجه لركوب الطائرة برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن وابنيهما ”رمزي وليليا”.

الفيديو كشف عن طريق الخطأ ملامح الطفلين لأول مرة، حيث أن شريف وريهام كانا يحرصان دائما على إخفاء ملامح ابنيهما في كل الصور التي ينشراها لهما.

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وظهر في المقطع كل من الفنانة نجلا بدر، والكاتب مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والفنان أشرف زكي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنان تامر هجرس، والفنان أحمد حاتم، وغيرهم.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.