حادث عاصي الحلاني يجمع ملحم زين وفياض بعد خلاف 10 سنوات.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من النجوم على زيارة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا وسقط من على حصانه وتسبب ذلك في إصابته بعدد من الإصابته.

ومن النجوم الذين حرصوا على زيارته الفنان اللبناني وليد توفيق، والفنان ملحم زين، والإعلامي جمال فياض، وزيادة حمزة، مدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc.

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و بسبب اجتماع الفنان ملحم زين وجمال فياض، حاول النجوم الصلح بينهما بعد قطيعة استمرت 10 سنوات رفض خلالها الطرفين كل وسائط النجوم للصلح، ولكن القطيعة انتهت في منزل عاصي الحلاني بابتسامة ملحم زين وسلامه على جمال فياض.

عاصي الحلاني، علق على الصلح قائلًا: “لم أستطع مصالحتكما، لكنكما عدتما وتصالحتما عندي، في بيتكم.. يعني كان لازم أوقع عن الحصان، وأصاب هذه الإصابة، لتأتيا وتتصالحا عندي.. الصلح خير ومبروك”.

يذكر أن أصل الخلاف يعود إلى مشاركة الفنان ملحم زين، في مهرجان غنائي بالدوحة وكان جمال فياض هو مسئول المكتب الإعلامي له، ونشبت بينهما مشادة كبيرة في بهو الفندق حضرها عدد من النجوم.