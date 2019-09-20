رامي جمال يعتذر عن حفله في ليبيا.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر الفنان المصري رامي جمال لجمهوره عن عدم قدرته على إحياء حفله، والذي كان مقرر إقامته في ليبيا الجمعة 20 سبتمبر.

جمال كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: ” جمهور حفل ليبيا المحترم اعتذر عن عدم تواجدي معكم غدا نظرا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة وفي حال تحديد موعد اخر من عدمه سوف أبلغكم”.

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ومن ناحية أخرى، وجه الفنان المصري رامي جمال، رسالة دعم خاصة لزوجته ناريمان، بعد رحيل والدها قبل أيام، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

رامي قال في رسالته: “ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز اقولك أن اه عمو كان ضهرك وسندك بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج وصبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك”.

وأضاف: “اسمحيلي اقولك اني السند والضهر اسمحيلي اقولك اني محتاجك قويه علشان انتي كمان سند وضهر اتطمني واعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنة بأمر الله اجمدي يا بطلة هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون”.