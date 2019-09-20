شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة لـ"شيريهان أبو الحسن": مهرجان الجونة ملتقى صناع السينما بعد "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة أروى جودة، أن أهم ما يميز مهرجان الجونة بأنه الوحيد غير "كان" الذى يلتقى فيه كل صناع السينما ويتبادلون أفكارهم ومشاريعهم.

وقالت الفنانة أروى جودة، خلال استضافتها الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر فضائية ON E، أنها تحب متابعة الأفلام سواء وثائقية أو روائية أو قصيرة، كما أنها تشاهد أفلام بلغات لم تتقنها، طالما الفيلم والقصة جيدة.

Advertisements

وأضافت أروى جودة، أنها من خلال تجربتها فى لجان التحكيم اكتشفت أن كل العالم لديه نفس المشاكل، عندما نجد مثلا عمل فنى يتحدث عن الحب من خلال منظور لم يتحدث عنه آخر من قبل، أشعر بالسعادة من الفكرة، وأخرج من الفيلم لدى إلهام للعمل شيء جديد، مشيرة إلى أن هناك الكثير من أنواع لجان التحكيم، حيث توجد لجان تختار أحسن فيلم وتضم الصورة والموسيقى والإخراج والتمثيل والديكور.