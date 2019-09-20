فيديو| محمد فراج في "الجونة": "متحمس لمشاهدة فيلم خطيبتي (لما بنتولد)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان محمد فراج إنه حريص على مشاهدة فيلمي "حلم نورا" لهند صبري، وفيلم "لما بنتولد" فيلم خطيبتي بسنت شوقي.

وأضاف فراج، في لقاء له، على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة: "الدورة الأولى والتانية كنت بحضر أيام لأن كان عندي تصوير، لكن السنة ديه فاضي وقاعد الأسبوع كله".

ويتناول فيلم «لما بنتولد» قصة 3 شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية فى الغناء، والثانية امرأة مسيحية تقع فى حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل فى مجال التدريب الرياضى.

Advertisements

ويشارك في بطولته عمرو عابد وإبتهال الصريطى وأمير عيد ومحمد حاتم وبسنت شوقي وسلمى حسن، والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

وانتهى، قبل قليل، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة عدد كبير من فناني مصر والوطن العربي، والفنان مينا مسعود، وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.

لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا