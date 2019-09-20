فن ومشاهير

محمد منير يعلن موعد حفله الجديد بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

الجمعة 2019/9/20 01:31 ص بتوقيت أبوظبي

المطرب المصري محمد منير

أعلن المطرب المصري محمد منير أنه سيحيي حفلاً غنائياً بنادي هليوبولس بمدينة الشروق في العاصمة المصرية القاهرة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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ويقدم منير في الحفل أحدث أغنياته "مهموم" التي طرحها الشهر الماضي، وحققت مشاهدات اقتربت من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واستضاف منير الأسبوع الماضي بمنزله وفد نادي هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطي رئيس مجلس الإدارة، وحضور مديري أعماله، للاتفاق على الحفل.

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