أحمد الفيشاوي وندى كامل يتبادلان القبلات في مهرجان الجونة مجددًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان قبلات المصري، أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل لن تنتهي، فما زال الفنان يواصل عادته على السجادة الحمراء، وفي أحدث ظهور للثنائي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دوريته الثالثة، ظهر وهو يطبع قبلة على خدّها لتكون مادة دسمة لوسائل الإعلام، لتبادله زوجته بنفس الأمر.

قبلات الفيشاوي بدأت من الجونة وتحديدًا في الدورة الثانية من المهرجان المذكور، وهي القبلة التي شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة آنذاك؛ حيث قبّل الفيشاوي زوجته برومانسية أمام الحضور في افتتاح فيلم "عيار ناري" ضمن فعاليات المهرجان بدورته الثانية، ليتكرر الأمر مجددًا.

وفي 19 ديسمبر الماضي، شارك الفيشاوي متابعيه، بصورة جديدة له مع زوجته على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يقبلها، وعلق عليها قائلًا: "البيت السعيد".

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وفي أكتوبر 2018، قبّل الفيشاوي يد زوجته، ندى الكامل على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA، لدى عرض فيلمه "الشيخ جاكسون".

وفي 20 نوفمبر الماضي، لبّى الفيشاوي طلب المصوّرين على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السّينمائيّ، بتقبيله زوجته.

وكرر الفيشاوي الأمر نفسه، في مهرجان الإسكندرية، وتبادلا القبلات أمام عدسات الكاميرات، لتصبح القبلة بمثابة إثبات حضور للثنائي على السجادة الحمراء.