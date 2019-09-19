جان يامان يخون ديميت أوزدمير مع عارضة أزياء.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكرت صحف تركية أن بطل مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان خان الممثلة ديميت أوزدمير، بعدما أقام علاقة مع عارضة الأزياء الإيطالية آنا سينيور، خلال زيارته إلى إيطاليا مؤخرًا.

وقالت صحيفة "أكشام" التركية إن آنا سينيور صرحت لإحدى الصحف الإيطالية أمر الخيانة، مضيفة أن يامان دعا الأولى لزيارة اسطنبول.

وأوضحت أن عارضة الأزياء كانت تعلم أن الفنان على علاقة بشريكته في مسلسل "الطائر المبكر"، وأن ديميت أنهت علاقتها به عندما علمت بخيانته لها.

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وتأتي هذه الأنباء بعدما راجت قبل أيام قليلة صورة لجان يامان وديميت أوزدمير، قيل إنّ أحد المعجبين التقطها خلال عودتهما من عطلتهما الصيفية، غير أن موقع "gecce" التركي نفى أن تكون الصورة حديثة، مشيرًا إلى أنها التقطت منذ عام خلال مشاركتهما في "الطائر المبكر" خارج اسطنبول.

وفي سياق آخر؛ يتجهز جان يمان لجولة حول العالم لتلبية دعوات تكريمية له، ومشاركات في مهرجانات، حيث يتواجد في 22 من أيلول الجاري في اليونان وبعدها في إيطاليا ثم في أسبانيا وأميركا اللاتينية، على أن يعود إلى تركيا استعداداً لالتحاقه بالخدمة العسكرية في بداية العام الجديد.