شاهد.. أحمد عز يكشف عن كواليس ولاد رزق 2

شارك الفنان أحمد عز جمهوره بصورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر عز في الصور إلي جانب كل من المخرج طارق العريان، أحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، أثناء اندماجهم في العمل، وعلَّق قائلًا: "من كواليس ولاد رزق ٢".

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.

كل من المخرج طارق العريان، أحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، أثناء اندماجهم في العمل، وعلَّق قائلًا: "من كواليس ولاد رزق ٢".يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.

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