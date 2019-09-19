فنان شهير يعلن انتصاره على مرض السرطان

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - كشف الفنان البريطاني ومغني الروك ” رود ستيوارت ” خلال حفل تبرعات خيري يهدف إلى مكافحة مرض السرطان عن شفاؤه من مرض سرطان البروستاتا .

وهو ما فاجأ به جمهوره لإخفاؤه ذلك الأمر منذ إصابته به منذ عامين على حد قوله وخضوعه لعلاج سري .

وقال أن الأطباء أعلنوا شفاءه في شهر يوليو الماضي .

وأكد رود ستيورات على ضرورة اجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري من أجل كشف المرض في مراحله الأولى في حال الاصابة به .

وقال : ” لا يمكن لأحدا أن يعلم ما قد يحدث .. لكنني رأيت أنه علي أن أكشف الأمر للجميع .. لقد شفيت الآن والسبب ببساطة أنني اهتممت بالأمر في وقت مبكر وخضعت للكثير من الفحوصات .. على الرجال الذهاب فعلا إلى الطبيب ” .

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وأطلق ستيوارت حملة جديدة مقرها في المملكة المتحدة لتشجيع الرجال على الإكتشاف المبكر لمرض سرطان البروستاتا عن طريق إختبار طبي وذلك من أجل تجنب الوفاة .