كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - ردت الاعلامية الكويتية مي عيدان بأسلوب هادىء على نقد وجهه لها من الاعلامي اللبناني فراس حليمة.

واعادت مي عيدان، عبر حسابها على انستغرام، نشر مقطع من مقابلة للاعلامي اللبناني فراس حليمة تحدث فيها عن رأيه بها.

وقال فراس حليمة ردا على سؤال “هؤلاء الناس انا اطرح علامات استفهام انه متى بدو يصير عن جد حدا يوقفهم عند حدهم فجر السعيد ومي العيدان من دون ان اشبههم لبعضهم كل وحدة عندها شخصيتها وبحترم تجربتهم الاعلامية بس على طول في علامات استفهام طريقة حكيهم وطريقة نقدهم وطريقة تواصلهم اوقات بحس فاقدين ادني الحدود المهنية الاعلامية”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة: “الله اسمي

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف ردت مي العيدان على اعلامي لبناني طالب بوضع حد لها ولـ فجر السعيد؟!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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