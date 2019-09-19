صورة تتسبب بأزمة لرئيس وزراء كندا وتجبره على الاعتذار !!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - نشرت مجلة ” تايم ” الأمريكية صورة لرئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” والتي أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية لإعادة انتخابه رئيسا لوزراء كندا لولاية ثانية في الانتخابات الفيدرالية المقررة في 21 أكتوبر المقبل .

ويظهر جاستن ترودو في الصورة التي تعود إلى عام 2001 وهو بسن ال 29 عاما وهو متنكرا في شكل رجل أسود في حفل يسمى ” ليالي عربية ” أقامته أكاديمية شهيرة كان يعمل أستاذا فيها في ذلك الوقت .

وظهر متنكرا في شخصية ” علاء الدين ” وهو يضع عمامة على رأسه ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم مما جعل علاء الدين أسود اللون .. وكان مبتسما ومحاطا بأربعة سيدات .

وهو ما اعتبره الكثيرون سخرية من أصحاب البشرة السمراء وعنصرية ضدهم .

ليخرج ترودو في لقاء مع صحفيين على هامش حملته الانتخابية يوم أمس ليعلن عن اعتذاره عن هذه الصورة وقال : ” إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حينذاك لكنني أعترف اليوم بأنه عنصرية وأعبر عن أسفي الشديد لذلك ” .

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وأضاف : ” أشعر بالغضب من نفسي وبخيبة أمل كبيرة .. وأطلب الصفح من الكنديين ” .

وتابع حديثه قائلا : ” عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب حتى وإن ارتكبت خطأ في الماضي ” .

وانتهز أبرز خصوم ترودو في الانتخابات هذه الفرصة للتشكيك في حقيقة شخصية رئيس الوزراء الليبرالي المنتهية ولايته والتي بدأت حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة ” أندرو شير ” في استطلاعات الرأي .