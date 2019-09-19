عمرو دياب يستعد لطرح أغنية "تحيرك" من ألبومه الجديد

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أحدث أغنياته بعنوان "تحيرك"، من ألبومه الجديد "أنا غير"، خلال الأيام المقبلة.

"تحيرك" كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع طارق مدكور.

وطرح الهضبة مؤخرا أغنية "يوم تلات" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والتى حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، بالإضافة لأغنيتي "أنا غير"، كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "بحبه" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي

قد يهمك ايضاً:

دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان بالمايوه