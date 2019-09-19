القاهرة - لايف ستايل احتفل الفنان محمد رمضان باحتلال قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، المركز الأول في نسب المشاهدة على مستوى الوطن العربي. ونشر رمضان صورة له عبر حسابه على إنستجرام، أوضح خلالها وصول قناته لمليارين و80 مليون مشاهدة. وعلق محمد رمضان: "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا 2 مليار و80 مليون مشاهدة في وقت قياسي". قد يهمك ايضاً: محمد رمضان عاريا وتعليقات صادمة من الجمهور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الفنان محمد رمضان الأعلى مشاهدة على «يوتيوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.