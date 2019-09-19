





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قطعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الطريق على الأخبار المتضاربة حول سبب غيابها عن الساحة الفنيّة وسط الشائعات التي انتشرت عن حملها وإجهاضها ومرضها وغيرها من الأخبار والتأويلات. حيث أطلت في تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، لتشارك بالوسم الذي أطلقه محبوها تحت شعار #اشتقنالك_شيرين وكتبت تدوينة جاء فيها: "انا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".

وزفت لمحبيها خبراً فنياً سعيداً كاتبة: "أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوّض الغياب".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب: سأعود بألبوم يعوّض الغياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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