هؤلاء هم رؤساء لجان تحكيم مهرجان الجونة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات قليلة من افتتاح دورته الثالثة، عن التشكيل النهائي لأعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية الثلاث، وتضمنت مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينيات.

وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي الذي شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان، وبوسان، وتورونتو ،وروتردام، ودوربان، وطوكيو، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في مكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.



يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان “موسى إنفايت” السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

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يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري البارز مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز “الأوسكار” والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.



تستضيف الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي)، التي تمنح جائزتها لفيلم عربي طويل، وتضم اللجنة كارستين كاستيلان الصحفي والناقد السينمائي الألماني، وميرفت عمر الناقدة السينمائية المصرية إضافة إلى فريدريك بونسار الناقد السينمائي الفرنسي.

كما يرحب المهرجان بشبكة تعزيز السينما الآسيوية (نيتباك)، والتي تمنح جائزتها لفيلم روائي طويل لمخرج آسيوي، تتكون لجنة تحكيم “نيتباك” من جولنارا أبيكييفا الناقدة والمؤرخة السينمائية الكازاخية رئيسة للجنة التحكيم، والناقدة السينمائية السورية الفرنسية ندى الأزهري، وحسن حداد الكاتب والناقد السينمائي البحريني المميز.