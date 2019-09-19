رامي عياش يدافع عن كارول سماحة: كل تجعيدة فيها ألف نغمة

تعرضت الفنانة كارول سماحة لإنتقادات عبر السوشيال ميديا بسبب نشرها صورة مع مدير أعمالها في باريس، حيث ظهرت من دون فوتوشوب ومن دون فلتر، وبدا وجهها وقد ظهرت فيه تجاعيد تعبيرية خفيفة أعجبت محبيها ورأوا فيها تصالحاً مع الذات.

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وأثنى محبو كارول على ظهورها من دون ماكياج، إلا أن البعض سخر منها، وتساءل عما اذا كانت قد شاهدت الصورة جيداً قبل نشرها، الأمر الذي لم تكترث له، وقامت بعمل ريتويت لكل من دافع عنها.

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الفنان رامي عياش دخل على الخط وعلق على صورتها" كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة. كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع واخلاق من ذهب. كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة. كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة. منحبك"، لترد عليه كارول مشيدة بشفافيته ومحبته واصفة إياه بالفنان الحقيقي ومؤكدة أننا نعيش في زمن سطحي يقوم على المظاهر .

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يذكر أنّ كارول سماحة أحيت بالأمس حفلاً في اليونسكو- في باريس على هامش منتدى المستثمرين الدولي العربي.