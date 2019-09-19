شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يتعاون مع هانى رجب فى أغنيتين بألبومه الجديد.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي هانى رجب مع المطرب محمد محيى بأغنية أخرى ضمن أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "أخبار الحبايب"، وهى من ألحان مديح محسن، وتوزيع فهد، وقال مؤلف الأغنية هانى رجب لـ"الخليج 365" إن الأغنية تحمل فكرة عاطفية ولحنها مقسوم من النوع القديم وكلاسيكية وتختلف عن باقى أعمال محيى السابقة، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها في الألبوم.

كان الشاعر هانى رجب قد كتب أغنية سابقة فى ألبوم محيى الجديد، تحمل اسم "هربت"، وهى وألحان مديح حسن، وتوزيع محمد العشى، والأغنية تدور حكايتها حول فتاة ترغمها أسرتها على الزواج، وتقع فى حيرة الاختيار، لافتًا إلى أن الأغنية درامية من الطراز الأول بسحب تعبيره .

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.