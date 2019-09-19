رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بعد تعرضها للتنمّر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان اللبناني رامي عياش، عن مواطنته الفنانة كارول سماحة، بعد السخرية من الصورة التي نشرته مؤخرًا بسبب كثرة التجاعيد في وجهها.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة.. كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب”.

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وأضاف: “كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة.. كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة.. منحبك”.

في الوقت نفسه ردت كارول سماحة على دعم رامي عياش لها بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي !!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر ! وأنا بحبك كتير”.

وكانت صورة كارول سماحة قد انتشرت بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسخر عدد منها بينما رأى البعض أن الصورة غير طبيعية وأنه تم التقاطها ببرنامج متخصص لتظهر بهذا الشكل.