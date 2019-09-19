بالفيديو.. استعدادات أنغام لحفل الغد من داخل البروفات

نشرت الفنانة أنغام فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت أنغام متألقة من داخل البروفة من أجل الاستعداد لحفل الغدبالإسكندرية.
يشار إلى أن الفنانة أنغام تحيي حفلاً غنائيًا، ضخمًا، غداً يوم الخميس الموافق 19 منشهر سبتمبر الجاري، على مسرح هيلتون كينجز رانش، بالإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأسعار تذاكر 300 جنيهًا، 600 جنيهًا، 900 جنيه، 1200 جنيه.
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