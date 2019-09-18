سارة الطباخ تهدد بمحاكمة خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري محمد الشرنوبي، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “شريط ٦” مع الفنان خالد الصاوي.

وذكرت مصادر صحفية أن المنتجة سارة الطباخ، خطيبة محمد الشرنوبي السابقة أصيبت بنوبة غضب شديدة وذلك بسبب تعاقده على الفيلم رغم عقد الاحتكار بينهما.

وبعد إعلان محمد الشرنوبي، تعاقده على البطولة بساعة واحدة أرسلت سارة الطباخ تحذيراً للشركة المنتجة للفيلم من التعاقد مع الشرنوبي، بل هددت الشركة باللجوء للقضاء، ورفع دعوى ضد صناع العمل.

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سارة الطباخ، أوضحت أنه عقد مبرم بينها وبين الشرنوبي لإدارة أعماله تجعله مجبراً على الرجوع لها قبل التعاقد على بطولة أي عمل فني أو تقديم أي أغنية جديدة، وفقا لمجلة “لها”.

وكان محمد الشرنوبي أعلن انفصاله عن سارة الطباخ منذ فترة واتهمها بالتحكم بكل تفاصيل حياته وتعطيل مشواره الفني.

وكشف في بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد الاحتكار الذي وقع عليه يعطل مسيرته الفنية كما أن الشرط الجزائي به خيالي ومؤكدا أن سبب توقيعه على عقد الاحتكار هو قلة الخبرة.

كما كشف خلال البيان أن والده لم يكن موافقا على خطوبتها حتى أنه حضر الخطوبة بدونه، وعن الفيديو الذي قامت سارة بنشرة الخطوبة أكد أنه جاء بعد فسخ الخطوبة بشهور كثيرة وكان نشرة من باب الضغط عليه.