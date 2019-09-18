أميمة طالب تطرح أغنيتها الجديدة “خاطرك” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة التونسية الشابة أميمة طالب أغنية جديدة تحمل اسم “خاطرك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية من كلمات سعود البابطين، ألحان سهم وتوزيع بشار سلطان، وحقق الفيديو الخاص بها أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أيام على إتاحة عرضه عبر قناة أميمة طالب على موقع “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن أميمة طالب كانت قد شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” لاكتشاف المواهب وحققت شهرة واسعة في تونس، الخليج والبلدان العربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “خاطرك”: