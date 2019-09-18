بعد الضجة العارمة التي أحدثتها صورتها.. كارول سماحة ترد: “مش حرزانه”

متابعة بتجــــــــرد: بعد الضجة العارمة التي أحدثتها صورتها الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتعرضها للتنمّر من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن صمتها وردّت على كل الذين انتقدوا التجاعيد في وجهها بأسلوب مسيء.

وشكرت كارول في تعليقها على الموضوع، الأشخاص الذين وجهوا لها رسائل الدعم في وجه التعليقات المسيئة لها.

كما وأكدت عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الموضوع لم يكن يستحق كل هذه الضجة التي أثيرت حوله فكتبت: “بتشكر كل الاصحاب الاصدقاء و الاعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن ! الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني! اأي شخص منا بدو يتواجد على السوشل ميديا لازم يتوقع أي شي! خلينا بالاهم… بحبكن”.

وكانت كارول سماحة قد نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” صورة التقطتها على طريقة الـ”سيلفي” برفقة مدير أعمالها وصديقها المقرب ماريو أسطا في باريس، وظهرت بها على طبيعتها، حيث ظهرت على وجهها بعض التجاعيد بحكم انعكاس الضوء، وهو ما عرّضها للتنمّر من قبل بعض الأشخاص السطحيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر أنّ كارول تعيش في الفترة الراهنة نجاح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.