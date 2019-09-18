شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يمارس الألعاب الرياضية...وكندة علوش تغازله بـ"روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو يوسف، صورة جديدة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية داخل منزله عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، وعلق عمرو على الصورة قائلاً: استعدادات قوية جدًا لإيه معرفش بس عادى بستعد نهاركم بيضحك، وعلقت زوجته الفنانة السورية كندة علوش على الصورة قائلة: "روحي".

ويعرض حاليًا للفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" بسينمات مصر وباقى البلدان العربية، حيث يشارك فى بطولته بجانب الفنانين أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

تدور أحداث الفيلم حول "رضا" -أحمد عز- والذى يرفض إحدى عمليات السرقة التى تعرض حياته وأشقاءه للخطر، إلا أن طمع ربيع -عمرو يوسف- يجعله يقدم على تنفيذ العملية دون الرجوع لشقيقة الأكبر، وذهب ليتفق على اقتراض مبلغ مليون دولار من صديق شقيقه "باسم سمرة" والذى يعمل فى تجارة المخدرات وخلافه.

ويأخذ "ربيع" – عمرو يوسف المليون دولار، وخلال أحداث عملية "النصب" نجد أنه يتورط فى فقدان المبلغ، من قبيل خالد الصاوى ومحمد محمد ممدوح، ويضطر "باسم سمرة" لمطالبة "ربيع" بالمبلغ" ويذهب لأحمد عز ويطلب منه مبلغ المليون دولار، ليتورط عز فى فقدان المبلغ، وعلى أثر ذلك يضطر باسم سمرة أن يخطف ابن عز وزوجته نسرين أمين، من أجل عودة المليون دولار .

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