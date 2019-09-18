مصطفى حجاج: انتظروا مفاجأة تجمعني بمحمد حماقي قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - بالرغم من إعلان ابتعاده عن موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وإغلاق حسابه والتفرغ لأعماله الفنية التي ينشغل بها حالياً، شارك المطرب مصطفى حجاج جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على إنستقرام بصورة ظهر من خلالها مع المطرب محمد حماقي، وأعلن من خلال تعليقه على الصورة أنه يستعد لمفاجأة فنية كبرى ستجمعه بحماقي قريباً.

وعلق حجاج على الصورة، وقال: "النجم المحترم اللي واثق في نفسه محمد حماقي الفنان الخلوق جدًا قريب في مفاجأة حلوة أوي"، وتساءل الكثيرون من متابعيه عن نوعية هذه المفاجأة، وهل ستكون دويتو غنائياً سيجمعهما أم سيتشاركان في أحد الأعمال الفنية قريباً خاصة وأن حماقي أعلن مؤخراً أستعداده لخوض أول بطولة تمثيلية له خلال الفترة المقبلة، وقد تلقى عدداً من الدورات التدريبية في التمثيل ليظهر لجمهوره ومحبيه بشكل جيد.

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وكان حجاج طرح مؤخراً مقطعاً مصوراً ظهر من خلاله مع الفنان محمد حماقي في أحد الأفراح، وهما يؤديان أغنية "يا بتاع النعناع" التي اشتهر من خلالها حجاج، وحقق هذا المقطع نجاحاً كبيراً خاصة وأن حماقي قد استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد.

ويستمر مصطفى حجاج خلال الفترة الجارية في طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هتزهزه"، الذي يقدمه مع المنتج هاني محروس الذي اقترح عليه طرح الألبوم بشكل جديد عبارة عن أغنية في كل أسبوع؛ لكي يتواجد طوال فصل الصيف والخريف بجانب محبيه الذين ينتظرون أعماله بشكل دائم.