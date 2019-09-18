فيديوجراف.. ثنائية نابولي تبشر ليفربول بلقب أوروبي جديد‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد خسارة ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بشرى سارة لـ"الريدز" نحو التتويج بلقب أوروبي جديد.
وتعرض ليفربول لخسارة مفاجئة أمام نابولي بنتيجة 0-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.
وكان ليفربول خسر العام الماضي أمام نابولي في الجولة الثانية بنتيجة 0-1 قبل أن يتأهل لثمن النهائي بالفوز على "البارتنوبي" في الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها.
وواصل "الريدز" بعدها مشواره وتوج باللقب السادس في تاريخه بالفوز على توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.
لذا ستكون هذه الخسارة بشرى سارة لـ"الريدز" نحو التتويج بلقب دوري الأبطال السابع في تاريخه.
ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة رفقة نابولي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي مشوار ليفربول نحو لقبه السادس العام الماضي الذي بدأ بالخسارة أمام نابولي في الجولة الثانية.
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