"الترفيه السعودية" تفتح أبواب "احتفالات الهمة" الخميس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية المشرفة على موسم اليوم الوطني أن احتفالات الهمة ستفتتح أبوابها، الخميس إلى الإثنين، من الساعة 3 إلى 11 مساء، عبر بوابات صممت كبوابات قصر المصمك الذي يحمل رمزية نوعية للمملكة، كما ستتواجد احتفالات الهمة في موقعين بالرياض وجدة، فيما ستكون في موقع واحد ببقية مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة العامة أن زائر الفعالية سيحظى بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة المملكة وتلاحم الشعب السعودي بقيادته.

ولفتت الهيئة إلى أن احتفالات الهمة تبدأ بـ"وحدة وطن" التي تتدرج ملامح الوطن من خلالها في أبراج تحكي بعناية تاريخ مناطقها بسبع لوحات، ابتداء من مبانيها وتضاريسها إلى رمزها والخط العربي الأصيل، من ثم الصناعات اشتهرت بها كل منطقة على حدة، إلى جانب استعراض ازدهارها قديماً وحديثاً، وأشهر ما كتب عنها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية من كل منطقة.

وأضافت أنه يلي ذلك "العروض المتجولة" التي تقدمها مجموعة طويلة القامة تقدم عروض أزياء متجولة مستمدة من التراث السعودي، ثم "الفرق الشعبية" التي تقدم وصلة فنية تستعرض الفن الشعبي السعودي المتوارث لمناطق المملكة من رقصات وأشعار وأغان مثل السامري والعرضة والدحة والليوة.

وعلى المستوى الفني تقدم أركان "أنغام الوطن" منصات عازفين تستعرض مواهب موسيقية محترفة على أشهر الآلات الموسيقية المحلية مثل الربابة والعود والقانون، ليستمتع زوار احتفالات الهمة بمقطوعاتهم الموسيقية المختلفة التي تغنت بالمملكة.

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وستكون في زوايا مقر الاحتفالات شاشات عرض حي تقدم فيديو ترويجيا رسميا لموسم اليوم الوطني الـ89، وبثا حيا للفعالية والزوار بمختلف المسارات، بالإضافة إلى البث الحي لاحتفالات المناطق الأخرى.

وامتداداً لهوية الموسم، تحتوي احتفالات الهمة على حجر تم جلبه من جبال طويق، ليحفر الزوار جملة من ثلاث كلمات لمدة دقيقة ونص إجابة لسؤال يتم تحديده مسبقا مثل: ما هو الأثر الذي تود تركه للأجيال القادمة؟ وبنهاية الموسم سيتم تجميع الأحجار من كل المناطق لتشكل عملا فنيا واحدا، إلى جانب إتاحة أركان بمجسمات فنية بتصاميم مختلفة لإتاحة فرصة التصوير معها لكل الأفراد والعوائل والأطفال، ليوم وطني يبقى في الذاكرة.

كما ستحتضن احتفالات الهمة ورش عمل للأطفال متنوعة في محتواها، تستعرض إنجازات المملكة وتساهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاريع الشبابية السعودية لتعرض منتوجاتها بأكشاك تحمل هوية الموسم، مع الحرص على خلق تجربة تسوق مميزة للزوار.

وأوضحت الهيئة أنه تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، تشمل عربات طعام متنقلة، وأكشاك طعام بتصميم متماثل للهوية التجارية، بالإضافة إلى استقطاب علامات تجارية لمطاعم عالمية وفق معايير عالية الجودة والخدمة.

كما تحتوي شوارع الاحتفالات على متاجر خاصة لهدايا مصنوعة من الثقافة السعودية بطابع هوية شعار "همة حتى القمة" بجودة عالية.

وكذلك تحتضن احتفالات الهمة عروض الألعاب النارية ويصل ارتفاعها إلى ما يزيد على 300 متر وبواجهة لا تقل عن 150 مترا، وتصاحبها موسيقى تم اختيارها من وحي المناسبة، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق.