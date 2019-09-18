المعايدات اكتسحت حسابات ماغي بوغصن

بعد تعافيها من وعكتها الصحية مؤخرًا، انهالت التهنئات مرة جديدة على الممثلة المتألقة ماغي بوغصن، ولكن هذه المرة بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 18 ايلول.

رسائل عديدة مهنئة ومعايدات جمّة تلقتها ماغي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال جولتنا على حسابها، لفتنا تغريدات لزملاء ماغي في الفن واصدقائها، ابرزهن النجمة الذهبية نوال الزغبي، شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم والفنانة السورية اصالة نصري.

من جهتها، عايدت الفنانة نجوى كرم الممثلة ماغي بوغصن بالقول: “ان شاء الله كل ايامك عيد ودايماً بالتوفيق والنجاح”. فردّت عليها بو غصن “انت متل العيد.. وين ما بتكوني بتعملي فرح”.

Advertisements

أمّا نوال الزغبي فكتبت في تغريدة: “بعيدك بتمنالك الصحة ل ٢٠٠ سنة لقدام والباقي سهل عليكي ماغي بو غصن كل عام وانت بالف خير يا صديقتي الغالية”.

من جهتها، غرّدت الفنانة أصالة قائلة: “ماغي ياحبيبة قلبي، كل سنة وأنت بخير وبصحّة وعافية، وان شاء الله رح نحتفل سوا بعيدك”. وردّت ماغي بو غصن “حبيبة قلبي.. يخليلك عيلتك يا رب.. وانا ناطرتك لنحتفل سوا”.

والى جانب هؤلاء، هناك مئات وملايين المعايدات التي وصلت الى ماغي، حيث غمرها جمهورها بمحبتهم وعبّروا لها عن شوقهم لرؤيتها مجددًا على الشاشة، متمنين لها الصحة والنجاح والتألق الدائم.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى لماغي بوغصن عيدا سعيدا، آملين أن نراها من جديد تزيّن الشاشات بأدائها المحترف و “هضامتها” المعهودة.