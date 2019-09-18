تركي آل الشيخ للفنانة أنغام: فينك ماشاركتيش معانا.. والأخيرة ترد

طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الفنانة المصرية أنغام، بالمشاركة في إحياء حفل من حفلات اليوم الوطني السعودي.
وعبر صفحته الشخصية على “تويتر”، قال “آل الشيخ” لـ “أنغام”: “فينك ماشاركتيش معانا”، لترد عليه قائلة: “أنا معاك طبعًا، ده تشريف”.
وأضاف “آل الشيخ” في رده على أنغام: “يبقى مع أبونورة في حفل 22 إن شاء الله”.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716 في تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى المملكة العربية السعودية.
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