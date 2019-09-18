نانسي عجرم تتصدر وتكشف عن هذه المفاجأة

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، صورة لها وهي تحمل ابنتها ليا من حفل العمادة الذي اقيم مساء الاحد الفائت.

وشدد المعلقون على جمال الصورة وروعتها، حيث استطاعت نانسي ان تحقق أكثر من مليون اعجاب في يومين على الصورة التي تم تناقلها بشكل كثيف عبر كافة المنصات الاجتماعية.

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تلقت نانسي عشرات الآلاف من التعليقات المثنية على جمال ليا التي خطفت الانظار، وذلك من مشاهير ووجوه معروفة وجمهورها المنتشر في العالمين العربي والغربي.

واستطاعت نانسي بهذه الاحتفالية ان تكون حديث الناس لساعات وتصدر اسمها مواقع التواصل، حيث اكد العديد من المحبين ان نجمة “ما تجي هنا” لا تخاف من ان تنشر صور بناتها، ولا تخاف من تشارك فرحتها في أي مناسبة مع محبيها وهذا ما يميزها عن غيرها من الفنانين.

ومنذ قليل كشفت نانسي عبر حسابها على تويتر الى أنها تستعد لطرح أغنية منفردة تتسبق من خلالها طرح ألبومها الجديد وقالت في تغريدة: “رح تسمعوا أغنية أنا حبيتا كتير وحسيتا قريبة لقلبي.. ومختلفة عن كل الأغاني اللي غنيتا قبل”.