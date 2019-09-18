أحمد زاهر يكشف سبب إبعاد بناته عن التمثيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - في لقاء تليفزيوني من خلال برنامج ” عرب وود ” مع الفنان المصري ” أحمد زاهر ” كشف عن سبب ابتعاد إبنتيه ” ليلى وملك ” عن التمثيل والساحة الفنية في الفترة الماضية بعد تقديمهما لعددا من الأفلام خلال فترة طفولتهما .
وقال أحمد زاهر أن سبب منع ابنتيه عن التمثيل هو الدراسة حتى يصلا للمرحلة الجامعية كي لا يؤثر التمثيل على دراستهما .
وعلق على ذلك قائلا : ” كنت موقفهم لغاية ما يخشوا الجامعة علشان أهم حاجة الشهادة وبعد كده نبقا نشوف أي حاجة في الدنيا ” .
وأضاف : ” ليلى عايزة تدبحني أصلا شايفاني قاهر المواهب ” .
يذكر أن ملك وليلى شاركا في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت سبب لنجاحهم وشهرتهم أبرزها فيلم ” عمر وسلمى ” بجزئيه الثاني والثالث .
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