تيم حسن في حرم جامعة لبنانية لتصوير مسلسل “العميد”

متابعة بتجــــــــرد: يتسلّم النجم السوري تيم حسن منصب “العميد” لمدّة 5 أيّام في إحدى الجامعات في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لتصوير المسلسل الجديد الذي سيشارك فيه عبر منصّة Netflix.

وأشارت بعض المصادر إلى أنّه تمّ تعيين الممثل كميل سلامة مستشارًا له في أول دور درامي له، كما أعلنت الممثلة كاريس بشارة عبر “تويتر” انضمامها إلى المسلسل.

يُذكر أنّ مسلسل “العميد” من كتابة باسم السلكا، وإنتاج Kingset Production و DKL.