زوجة باسم ياخور تدافع عنه: “ليس غشاشًا”

متابعة بتجــــــــــرد: ردت زوجة الفنان السوري باسم ياخور رنا الحريري عن أسئلة واستفسارات وجهت لها من قبل المتابعينـ وغالبيتها كانت تخص برنامج “أكلناها” الذي يقدمه زوجها، والذي أثار ردود فعل مختلفة في حلقاته السابقة.

ونشرت الحريري بعض التوضيحات وكواليس البرنامج، وحاولت الدفاع عن زوجها بسبب بعض التعليقات التي تهاجمه وتهاجم الحلقات التي يستضيف فيها النجوم.

وكشفت أن “الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة ليست من تأليف باسم”، مضيفة: “تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة”.

وأوضحت: “هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولا. وأكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف”.