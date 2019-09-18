متابعة بتجــــــــــرد: ردت زوجة الفنان السوري باسم ياخور رنا الحريري عن أسئلة واستفسارات وجهت لها من قبل المتابعينـ وغالبيتها كانت تخص برنامج “أكلناها” الذي يقدمه زوجها، والذي أثار ردود فعل مختلفة في حلقاته السابقة.
ونشرت الحريري بعض التوضيحات وكواليس البرنامج، وحاولت الدفاع عن زوجها بسبب بعض التعليقات التي تهاجمه وتهاجم الحلقات التي يستضيف فيها النجوم.
وكشفت أن “الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة ليست من تأليف باسم”، مضيفة: “تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة”.
وأوضحت: “هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولا. وأكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة باسم ياخور تدافع عنه: “ليس غشاشًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.