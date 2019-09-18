نادر الأتات يكشف عن مشاريعه الفنية المقبلة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم اللبناني نادر الأتات عن مشاريعه الفنية المقبلة.
وفي لقاء خاص مع الإعلامية جويس عقيقي عبر أثير إذاعة “فايم اف ام”، أشار نادر إلى أن في جعبته مجموعة من الأغاني التي سيعمد على طرحها تباعًا خلال الفترات المقبلة.
وتحدّث نادر الأتات عن أغنيته الجديدة “ونطرتك” التي تحافظ على المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور منذ طرحها، وأكد أنه أراد أن يقدّم هذه الأغنية بأسلوب مختلف وهو ما ترجمه في الكليب الخاص بها والذي حمل توقيع المخرج عادل سرحان.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
لمشاهدة كليب أغنية “ونطرتك”:
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