متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل “منتدى المستثمرين الدولي العربي” في اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك مساء 17 أيلول/سبتمر الجاري. وقدّمت كارول سماحة خلال الإحتفالية باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة فتوّجت بحضورها هذه الأمسية الإستثنائية. تألقت كارول خلال الإحتفالية بفستان من اللون الزهري الفاتح فبدت كعادتها بكامل أناقتها، وشاركت الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات خاصة من السهرة. يُذكر أنّ كارول تعيش في الفترة الراهنة نجاح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تتألق بحفل “منتدى المستثمرين الدولي العربي” في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.