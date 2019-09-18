أنجين التان نسخةٌ من يوسف الخال في إطلالته الأخيرة.. ما علاقة نيكول سابا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت بعض الصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا صورًا لشخصية النجم التركي، أنجين التان، في مسلسل "الرصاصة" الذي يُشارك في بطولته، بالإضافةِ لصور لبطلةِ العمل بورتشين تيرزي أوغلو، في كواليس المسلسل.

وفور انتشارِ الصور الخاصة بشخصيات العمل الذي يعود لحقبة زمنية ماضية، تداول الجمهور صورة التان، مؤكّدين أنّه يشبه الفنان اللبناني يوسف الخال بشكل كبير في هذه الشخصية، واللافت في الأمر أنَّ تسريحة بورتشين، في المسلسل جعلتها تبدو هي الأخرى قريبة الشّبه من الفنانة اللبنانية نيكول سابا، زوجة الفنان يوسف الخال.

وأثار هذا الشّبه بين شخصيات المسلسل التركي والنجمين اللبنانين حالة من الجدل والتعليقات المُتضاربة، بالمقابل كشفت بعض المصادر أنَّ بورتشين تعتمد ستايل الفنانة العالمية بريجيت باردو، خلال حقبة الستينات.

Advertisements

ويحكي مسلسل "الرصاصة" الذي يعود به نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" الفنان التركي أنجين التان، إلى الدراما بعد نجاحه الكبير بشخصية أرطغرل عن نضال العشّاق اورهان أتماجا (نائب يسعى لتحقيق العدالة) و ليلى ديفريم (صحفية طموحة واثقة من قلمها) ضدّ العالم السفليّ في سنة 1970 في اسطنبول.

المسلسل من انتاج شركة Most Prod واخراج لوراك ارلير، ومن المقرّر عرضه قريبًا على قناة Fox التركية.