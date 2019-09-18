شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبنانى عاصى الحلانى عن آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة الفروسية قائلا: "الحمد لله حالتى الآن أصبحت مستقرة مع العلاج وتتحسن بشكل مستمر".

وأضاف عاصى، لـ"الخليج 365"، أنه يرتبط بإحياء أكثر من حفل غنائى بمصر خلال الفترة المقبلة، منها حفل بمهرجان الموسيقى العربية التى تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، كما يحيى حفلا غنائيا فى موسم رأس السنة بأحد الفنادق المطلة على النيل.

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نجا النجم عاصى الحلانى مؤخرا من موت وكان فى شبه غيبوبة بعد وقوع الحصان فوق جسمه وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين فى إصبعه الشمال ومكث عدة أيام فى المستشفى الذى كان يرقد فيها الراحل المخرج سيمون أسمر الذى اكتشف عاصى فى بداية مشواره.

وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى أكثر من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية .

وشارك مؤخراً فى الكثير من حفلات الصيف هذا العام بالإضافة مشاركته فى إحياء بعض الأفراح فى لبنان من بينهم حفل زواج نجل المصمم العالمى إيلى صعب بالتواجد مع الكثير من نجوم الوطن العربى.