ريكو يعود للسينما من جديد فى "سيدي بشر"

يعود المطرب ريكو إلى الظهور مجددا على الشاشة الكبيرة، بعد انضمامه لفريق عمل الفيلم السينمائى "سيدى بشر" للمخرج سامح عبدالعزيز.

ويشارك فى بطولة "سيدى بشر" كل من على ربيع و كريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال، العمل من تأليف أمين جمال

ومحمد محرز.

وكان المخرج قد علق سابقا حول الجدل الذى حدث في اسم الفيلم السابق والذى كان يحمل اسم "خالد ابن الوليد" وقال أنه كان مجرد فكرة ولاقى هجوم كبير بسببه، حيث يناقش العمل المقارنة

بين المصيف الشعبى ومصايف الهاى كلاس وأحداثه تدور فى شارع خالد ابن الوليد الأشهر بالاسكندرية فى إطار كوميدى.

ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهم عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.