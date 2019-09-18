موجز "الفن": سما المصري تكشف مفاتنها في الجاكوزي.. وممثلة عالمية من أصل أردني تتعرى

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص وبالفيديو- فراس حليمة يعلق على أزمة أصالة وأحلام وهذا ما كشفه عن إليسا ووائل كفوري ومي العيدان وفجر السعيد وفاة الفنان السوداني صلاح بن البادية ممثلة مصرية تتعرّض لحادث سير مروّع.. وهذه حالتها الصحية – بالصورة بالصور- ممثلة عالمية من أصل أردني تتعرى في حوض السباحة خاص الفن- هبة نور لن تشارك نادين الراسي وعباس النوري في "يا مالكاً قلبي" سما المصري تكشف مفاتنها في الجاكوزي بـ رداء شفاف- بالفيديو المزيد المزيد

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