هل تتوقع إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها بطفلها الثاني، وظهرت ايشواريا ببطن منتفخ قليلا.

إيشواريا زادت من شكوك جمهورها حول حملها بعدما نشرت مجموعة صور من حفل “بيبي شاور”.

كما نشرت راي سلسلة جديدة من صور ليلة زفافها، حيث شوھدت آیشواریا مثل الملكة ، جالسة على العرش بینما یقف أبیشیك بجانبھا، ووالدتها فرندا راي بصحبتها.

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سأل أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان الممثلة حاملا أم لا. أجاب آخر: “لا ھي لیست كذلك”. وكتب ثالث: “أنا أيضا أنتظر إنجاب ايشواريا طفل آخر

تزوجت أبهشیك وإیشواریا في عام 2007، وكان زواج متوقع له الفشل من كثيرين بالوسط الفني، وقد استقبل الثنائي الطفلة الجميلة إراديا، في 16 نوفمبر 2011

على جبھة العمل ، شوھد لآبیشیك آخر مرة في فيلم “مانمارزیا”، مع المخرج المتميز أنوراغ کاشیاپ وسیُرى قریباً في فیلم التنفس برایم في أمازون برایم فیدیو. یعمل آیشواریا في