الفنان المغربي إيهاب أمير يفاجئ جمهوره بخبر زواجه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المغربي إيهاب أمير جمهوره، وأعلن خبر زواجه لأول مرة، وذلك في لقاء له على هامش حضوره حفل توزيع جوائز مهرجان القنوات الفضائية في القاهرة.

الفنان المغربي قال خلال اللقاء: “أنا بحاول أبعد حياتي الشخصية عن الأضواء، وأحب جمهوري يهتم بفني فقط”، ثم أعلن زواجه بخجل قائلا: “أنا تزوجت”.

الفنان المغربي إيهاب أمير حضر حفل توزيع جوائز مهرجان القنوات الفضائية، ليتسلم جائزة أفضل مطرب شاب لسنة 2019.

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وكان إيهاب أمير قد حقق شعبية واسعة بعد اشتراكه في برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، وبعدها طرح العديد من الأغاني الناجحة منها:”سليباطير”، و”نتي لي بديتي”، و”مادرنا والو”، و”جوج كلمات”، و”وحدة وحدة عليا”، و”اللي ماعندوش”، وغيرها.

وخلال تواجده في الأكاديمية اعترف إيهاب أمير بحبه للفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، وذلك أمام جميع زملائهما في أكاديمية «ستار أكاديمي».

إيهاب طلب من الطلاب الاجتماع على طاولة الطعام وصرح بحبه لسهيلة، ثم صفق الجميع لهم وتمنوا لهم حياة سعيدة.

وفي الوقت الذي تمنى لهم العض السعادة ظهرت الدهشة على عدد من الطالبات بسبب المفاجأة، والصدمة كانت في رد فعل سهيلة التي لم تتفاعل معه نهائياً بل راحت تدعي أن علاقته به مجرد علاقة صداقة لم تتطور بعد للحب.